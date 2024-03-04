Oyunseverler için kaçırılmayacak bir fırsat! 400 liralık oyun ücretsiz oldu

Oyun dünyasının devi Steam, oyuncuları hafta sonuna özel bir sürprizle karşılıyor. Dönem dönem bazı oyunları kısa süreliğine ücretsiz olarak sunan platform, bu kez 400 liralık oyunu ücretsiz sunuyor.

Steam platformu, hafta sonuna özel bir sürprizle oyuncuları karşılıyor. Dönem dönem bazı oyunlarını ücretsiz olarak sunan Steam, bu kez Space Crew: Legendary Edition adlı oyunu bedava veriyor.

NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Normalde 12.49 dolarlık (390TL) bir fiyatı olan Space Crew: Legendary Edition, 14 Mart'a kadar Steam hesaplarına eklenirse tamamen ücretsiz olarak sahip olunabilecek.

Space Crew: Legendary Edition, tek kişilik aksiyon ve macera türünde bir oyun. Bu fırsattan yararlanmak isteyen oyuncular, belirtilen süre içinde oyunu kütüphanelerine ekleyebilirler.