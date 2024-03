Oyunseverler için müjde! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

Epic Games Store, haftalık geleneğini sürdürerek oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz sunuyor?

Epic Games Store, bu hafta bir kez daha ücretsiz bir oyun sunuyor.

EPİC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ?

Her hafta oyuncuları sevindiren Epic Games, yine çarpıcı bir oyunu ücretsiz olarak sunarak beğeni topluyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu olan Super Aerial_Knight's Never Yield, şu anda erişime açıldı. Bu yapım, aksiyon ve platform türlerini birleştirerek oyunculara Tokyo'nun geleceğinde unutulmaz bir macera sunuyor. Üstelik Danime-Sama'nın yaratıcı müzikleriyle de oyunun atmosferi oldukça etkileyici. Super Aerial_Knight's Never Yield'in normal fiyatı Steam'de 5,69 dolar iken, Epic Games Store'da 20 TL.

Epic Games Store'da ücretsiz oyunları nasıl alabilirsiniz? Öncelikle Epic Games Store web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından almak istediğiniz oyunun sayfasına giderek "Yükle" seçeneğine tıklayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Bu haftanın bedava oyunu Super Aerial_Knight's Never Yield, 7 Mart tarihine kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak bulunabilecek.