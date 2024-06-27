Oyunseverlere müjde: Steam'e yerleşik oyun kayıt aracı geliyor

Oyunseverlere müjde: Steam'e yerleşik oyun kayıt aracı geliyor
Steam, kendi oyun kayıt aracını duyurdu.

Valve, Steam platformuna oyunseverlerin uzun zamandır beklediği bir özelliği eklediğini duyurdu. Artık oyunseverler, oyunlardan görüntü almak ve bu klipleri paylaşmak istediklerinde Steam'in yerleşik oyun kayıt aracını kullanabilecekler.

Bu yeni özellik, şimdilik beta aşamasında ve Steam Deck üzerinden de erişilebiliyor.

Oyun kayıtlarında yeni dönem

Valve, bu yeni özelliğin kullanımı konusunda oldukça esnek seçenekler sunuyor. Oyunseverler, oyunun her anını otomatik olarak kaydedebilecekleri gibi, belirli bir tuşa basarak manuel olarak da kayıt yapabilecekler. Kayıt işlemi sırasında, "Steam Timeline" adı verilen bir akış üzerinde önemli anlar işaretlenebilecek.

Ayrıca, geliştiriciler de oyunlarının önemli anlarını işaretleyebilme özelliğine sahip olacaklar, böylece kullanıcılar bu anları daha kolay yakalayabilecek.

Valve'in duyurusuna göre, oyun kayıt aracı masaüstü görüntülerini kaydetmeyecek. Ayrıca, oyuncular video kaydında hangi kanallardan gelen seslerin dahil olacağını seçebilecekler. Bu, kullanıcıların oyun içi sesler, mikrofon sesleri veya diğer ses kaynaklarını kontrol etmelerini mümkün kılacak.

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