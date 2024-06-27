Playground Games duyurdu! Forza Horizon 4 veda ediyor

Playground Games duyurdu! Forza Horizon 4 veda ediyor
Playground Games, Forza Horizon 4'ün satıştan kaldırılacağını duyurdu.

Playground Games, 2018'in ikinci yarısında piyasaya sürülen ve yarış tutkunlarının büyük beğenisini kazanan Forza Horizon 4'ün yakında satıştan kaldırılacağını açıkladı. Bu karar, lisanslama ve stüdyonun ortaklarıyla yapılan anlaşmalar nedeniyle zorunlu hale geldi.

Forza Horizon 4, 15 Aralık 2024 itibarıyla Microsoft Store ve Steam'den kaldırılacak.

Premium DLC'ler şimdiden kaldırıldı

Forza Horizon 4'ün satıştan kaldırılma süreci şimdiden başladı. Oyunun tüm premium DLC'leri (araba paketleri, Hazine Haritası ve genişletmeler) listeden kaldırıldı. Bu sebeple, oyunu henüz oynamadıysanız, acele etmeniz faydalı olabilir. Şu an büyük indirimde olan bu oyun, son kez bu fırsatla oyunculara sunuluyor.

Playground Games, oyunu mağazalardan kaldırmanın yanı sıra, oyun içi oynatma listelerinde de değişiklikler yapıyor. Seri 77, Forza Horizon 4'teki son seri olacak ve bundan sonra oyuncular oynatma listesi ekranına erişemeyecekler. Ancak, oyunu oynamaya devam edenler günlük ve haftalık mücadelelere, Forzathon Live etkinliklerine katılabilecek ve Forzathon Puanları kazanmaya devam edebilecekler.

Playground Games, oyun listesindeki özel araçları Backstage Pass kataloğuna ekleyecek. Bu sayede tüm oyuncular bu araçları toplayabilecekler. Seri 77'nin sona ermesiyle birlikte, oyuncuların oyundaki tüm başarımları elde etme şanslarını kaybedeceklerini belirtmek gerekiyor.

Mükemmeliyetçi oyuncular için 22 Ağustos'tan itibaren kazanılamayacak başarımlar şunlar:

A Creature of Habit - 15G
Stunt Puller - 15G
Cashing In - 20G
Perfectionist - 30G

Eğer oyuna hali hazırda sahipseniz, oynamaya devam edebilecek ve ileride yeniden indirebileceksiniz. Ayrıca Forza Horizon 4'ün fiziksel kopyaları da çalışmaya devam edecek. Çok oyunculu özelliklerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, bu nedenle arkadaşlarınızla yarış keyfi sürmeye devam edebilirsiniz.

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