PlayStation 5 Pro hakkında ilgi çeken bilgiler

Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 5 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar, oyunseverler arasında büyük heyecan yarattı.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği PlayStation 5 Pro hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı ve güncellemeler, oyuncular için oldukça olumlu görünüyor.

Daha etkileyici ve yüksek performanslı oyun deneyimi

Digital Foundry tarafından sızdırılan GPU ayrıntılarına göre, PlayStation 5 Pro'nun temel çalışma hızı 2,18 GHz olacak ve yüksek performans için 2,35 GHz'e kadar artırılmış hızlara ulaşabilecek. Ayrıca, bu ayrıntılar, kritik önbellek bileşenlerinin yeniden yapılandırılacağını gösteriyor.

Raporda, "WGP başına 4 MB L2 önbellek aynı kalırken L1, gölgelendirici motoru başına daha fazla işlem birimini barındırmak için iki katına çıkarak 128 KB'den 256 KB'ye çıkıyor" ifadesi yer alıyor. Ayrıca, L0 önbelleğinin de 16 KB'tan 32 KB'ye çıkacağı ve bu durumun daha iyi bir ışın izleme performansı sağlayacağı belirtiliyor. Haberde, Sony'nin belgelerinin, yakında piyasaya sürülecek olan PlayStation 5 Pro'nun gerçek dünyadaki oyun performansının yaklaşık %200 teraflop artışının ardından %45'lik bir artış göreceğini ima ettiği öne sürülüyor.

Sony'nin, donanım güncellemelerinin yanı sıra, DirectX 12 Ultimate ve değişken oranlı gölgeleme özellikleri gibi en son teknolojileri de yeni konsola ekleyeceği tahmin ediliyor. Bu güncellemeler, oyunculara daha etkileyici ve yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.