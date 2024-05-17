PlayStation 5 satış rakamlarında büyük fark attı

Oyun dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, PlayStation 5 yılın ilk üç ayında satış rakamlarıyla dikkat çekici bir üstünlük sağladı.

Oyun dünyasında rekabet kızışırken, PlayStation 5, yılın ilk üç ayında Xbox Series X ve Xbox Series S'e kıyasla satışlarda büyük bir üstünlük sağladı. Niko Partners'ta video oyunları analisti olan Daniel Ahmad, Sony'nin 2023-24 mali yılı için açıkladığı sonuçları inceledi ve bu bulguları ayrıntılı bir başlıkta paylaştı.

PlayStation 5'in çarpıcı satış başarısı

Daniel Ahmad'ın analizine göre, PlayStation 5, son çeyrekte 4,5 milyon adet satmayı başardı. Bu rakam, Xbox Series X ve S'in aynı dönemdeki satışlarının neredeyse beş katı. Ahmad, Xbox Series X ve S'in toplam satışlarının bir milyonun altında kaldığını tahmin ediyor.

Satış farkının artışı

Geçmişte Xbox ve PlayStation arasındaki satış oranları daha yakınken, geçtiğimiz yıl içinde bu fark önemli ölçüde açıldı. Önceki yıllarda 2:1 gibi daha dengeli oranlar görülürken, artık PlayStation 5’in üstünlüğü belirgin bir hale geldi.

Microsoft'un stratejik zorlukları

Xbox Series X ve S'in düşük satış performansını dengelemek için Microsoft, maliyetleri düşürme çabalarına girişti. Bu çabalar, Hi-Fi Rush'ın geliştiricisi Tango Gameworks ve Redfall'un yaratıcısı Arkane Austin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda stüdyonun kapanmasını açıklayabilir. Bu stratejik hamleler, Microsoft'un konsol pazarında zemin kaybetmesine neden olan bir dizi kararın parçası olarak görülüyor.

Microsoft'un geleceğe yönelik planları

Microsoft’un, özellikle Candy Crush ve Minecraft gibi popüler oyunlara odaklanarak mobil pazardan yararlanmayı planladığı biliniyor. Şirket, Xbox için mobil oyun mağazası açmayı hedefliyor. Ancak, konsol satışlarını artırmak için belirgin bir plan olup olmadığı şu anda belirsizliğini koruyor.

Call of Duty'nin geleceği ve iç tartışmalar

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının ardından, Call of Duty serisinin Xbox Game Pass’e eklenmesi tartışmaları gündeme geldi. Bu hamle, Call of Duty hayranlarının daha düşük fiyatlı abonelik hizmetine yönelmesini sağlayabilir ve konsol satışlarını artırabilir. Ancak, bu stratejinin serinin elde ettiği büyük geliri baltalayabileceğine dair endişeler de var.