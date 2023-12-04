PlayStation o içerikli kaldıracak! Parasını verseniz bile silinecek

PlayStation mağazasında bulunan bazı dijital içerikler yakında kütüphanelerden silinecek. Parasını ödemiş olsanız bile o içerikler ne yazık ki kaldırılmış olacak.

PlayStation tarafından gönderilen son bilgilendirme e-postası, kullanıcılara önemli bir değişiklikle ilgili bilgi veriyordu. E-postada, "İçerik lisansı anlaşmalarımızdan dolayı, satın aldığınız Discovery içeriklerini artık izleyemeyeceksiniz." uyarısı dikkat çekiyordu ve bu değişiklik 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktı.

Discovery içerikleri kütüphaneden kaldırılacak

Kullanıcılara yapılan açıklamada, "31 Aralık 2023'ten itibaren, içerik üreticileriyle yaptığımız lisans anlaşmalarımızdan dolayı, daha önce satın aldığınız Discovery içeriklerini izleyemeyeceksiniz ve içerik, video kütüphanenizden kaldırılacak. Süregelen desteğiniz için size yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ancak, dikkat çeken bir diğer nokta, kullanıcılardan özür dilenmemesiydi. Özellikle, bu değişikliğin şu an için sadece Discovery içeriklerini etkilemesine rağmen, PlayStation'ın genel bir özür sunmaması tepkilere neden oldu. PlayStation, sadece oyun severlere teşekkür etmekle yetinerek, lisans anlaşmalarındaki değişiklikleri açıklığa kavuşturmadı.

Bu karar, PlayStation kullanıcıları arasında beklenen bir tepkiye neden oldu. Sosyal medya platformlarında, kullanıcılar dijital içeriklerin güvenilirliği ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması için alınabilecek önlemler konusunda görüşlerini paylaştılar. Bu durum, tamamen dijital bir geleceğin getirdiği riskleri ve tüketicilerin sahip oldukları içerikler üzerindeki kontrollerini sorgulamalarına neden oldu.