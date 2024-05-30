PlayStation Plus aboneliklerinde dev indirimler!

Oyun dünyasının devi Sony, PlayStation Plus aboneliklerinde muhteşem bir indirim kampanyası başlatarak oyun severlere adeta bayram yaşatıyor.

Sony, oyun tutkunlarının yüzünü güldürecek bir haberle geliyor: PlayStation Plus aboneliklerinde muhteşem bir indirim kampanyası başlatıldı. "Days of Play" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen bu kampanya, PlayStation severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Sony, PlayStation Plus aboneliklerinde büyük indirim kampanyası başlattı

PlayStation Türkiye resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, oyun severler 12 aylık abonelik planlarında önemli indirimlerden faydalanabilecekler. Şu an itibarıyla PlayStation Plus Deluxe aboneliği yüzde 30, Extra aboneliği yüzde 25 ve Essential aboneliği yüzde 20 indirimle sunuluyor.

İşte indirim oranlarına göre abonelik paketlerinin yeni fiyatları:

Normalde 2740 TL olan Deluxe abonelik paketi, yüzde 30 indirimle sadece 1918 TL'ye sunuluyor.

Normalde 2340 TL olan Extra abonelik paketi, yüzde 25 indirimle 1755 TL'ye düşüyor.

Normalde 1400 TL olan Essential abonelik paketi ise yüzde 20 indirimle sadece 1120 TL'ye sahip olunabiliyor.

Bu cazip indirim kampanyası, 12 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak önemli bir not: Bu indirimler yalnızca PlayStation Plus abonelik servisine yeni katılacak olan oyun severleri kapsıyor; mevcut abonelik sahipleri maalesef bu fırsattan yararlanamıyor.

Sony ayrıca, Days of Play etkinliği kapsamında birçok oyununda da indirimler sunuyor. PlayStation dünyasının bu heyecan verici günlerinde, oyun severler için birbirinden avantajlı fırsatlar kaçırılmamalı.