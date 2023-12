PlayStation Plus'ın Ocak 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

PlayStation Plus tarafından sunulan ücretsiz oyunlar Ocak ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılın ilk ayında PS+ tarafından verilecek olan bedava oyunlar belli oldu. İşte detaylar...

Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus, Ocak ayında ücretsiz sunulan oyunları duyurdu. PS Plus, Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrılarak her ay yeni oyunları üyelerine sunuyor. Ocak ayında PS Plus Essential katmanına eklenen ücretsiz oyunlar şu şekilde:

Ocak 2024 ücretsiz oyunlar

A Plague Tale: Requiem: Bu korku ve macera oyunu, sizi 14. yüzyılın savaşlarının ve birçok tehlikenin ortasına taşıyan etkileyici bir hikayeye sahip.

Evil West: Aksiyon RPG türündeki bu oyun, batı tarzı bir korku dünyasında geçiyor ve vampir avcısı Jesse'yi kontrol ederek karanlık güçlere karşı savaşa götürüyor.

Nobody Saves the World: Bu bağımsız aksiyon RPG oyunu, kahramanın dışında birçok farklı karaktere dönüşebileceğiniz eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Bu üç oyun, PS Plus Essential aboneliğine sahip olan kullanıcılara 2 Ocak'tan itibaren erişilebilir olacak ve 1 Şubat'a kadar bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilecekler. PS Plus Extra ve Deluxe üyelerine özel oyunlar ise önümüzdeki günlerde duyurulacak. Önceki ayda eklenen Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable ise 2 Ocak'a kadar oyun kütüphanesine eklenebilir.