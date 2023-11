Playstation Plus'un ücretsiz oyunları belli oldu

Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın bu ayki ücretsiz oyunları açıklandı. İşte PS Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...

Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus, Aralık ayında üyelerine yeni oyunlar sunmaya hazırlanıyor. PS Plus'ın en alt abonelik planı olan Essential katmanına eklenen ücretsiz oyunlar, 5 Aralık'tan itibaren erişilebilir olacak ve 1 Ocak'a kadar bu oyunlardan faydalanılabilecek.

PS Plus Essential ücretsiz oyunları

Lego 2K Drive (PS4, PS5)

Powerwash Simulator (PS4, PS5)

Sable (PS5)

Bu üç oyunun, PS Plus Essential aboneliğini kapsadığını belirtmek önemlidir. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Kasım ayında eklenen oyunlar arasında Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite bulunuyordu ve bu oyunlar 5 Aralık'a kadar oyuncuların kütüphanelerine eklenebilir.