PlayStation Portable geri dönüyor: PSP oyunları artık iOS'ta

Apple'ın uygulama mağazasında yayına giren yeni bir emulatör uygulaması, PSP oyunlarının iOS cihazları üzerinde oynanmasına izin veriyor.

2004 yılında piyasaya sürülen ve Sony'nin ilk el konsolu olan PlayStation Portable (PSP), büyük bir ilgi toplayarak 80 milyon adet satış rakamına ulaştı. Ancak, 2011'de onun yerine piyasaya çıkan PS Vita, aynı başarıyı gösteremedi. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte el konsollarına olan ilgi azaldı ve Sony, 2019 yılında el konsolu cihazlarının üretimini durdurdu.

PSP oyunları iOS'ta yeniden hayat buluyor

Bir geliştirici eski PSP oyunlarının iOS cihazlarında oynanabilmesini mümkün kılan bir uygulama yayınladı.

Geliştirici, Apple cihazlarının donanım ve yazılım geliştirmelerinin, PSP oyunlarının sorunsuz çalışmasına izin verecek seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle, PSP oyunlarını yeniden hayata geçirmek için doğru zamanın geldiğine inanıyor.

PlayStation 1 oyunlarını iPhone'lara getiren Gamma uygulaması da yayınlandı. Gamma, iOS 12 ve üzeri sistemlerde çalışıyor ve kullanıcılara nostaljik bir oyun deneyimi sunuyor.

PPSSPP, iOS 12 ve üzeri, iPadOS 12 ve üzeri sürümlerde çalışan bir PSP emülatörü. Uygulama, Apple'ın yeni Vision Pro cihazında da oyun oynamayı mümkün kılıyor. PPSSPP, ücretsiz olarak sunuluyor, ancak isteyen kullanıcılar 5 dolarlık bir sürümünü de satın alabiliyorlar. Bu ücretli sürüm, ücretsiz sürümden farklı bir özellik sunmuyor; yalnızca geliştiriciye destek olmak isteyenler için bir bağış imkanı sağlıyor.

PPSSPP uygulamasının Android sürümü de bulunuyor. Bu sayede, Android kullanıcıları da telefonlarını bir PSP cihazına dönüştürerek eski favori oyunlarını oynayabiliyorlar.