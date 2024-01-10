PlayStation'ın aylık aktif oyuncu sayısı belli oldu ve rekor geldi!

PlayStation'ın aylık aktif oyuncu sayısı belli oldu ve rekor geldi!
Sony, PlayStation'un aktif kullanıcı sayısını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre aralık ayında PS, 123 milyon aktif kullanıcı sayısıyla bir rekora imza attı.

Sony, CES 2024 etkinliğinde bir dizi önemli duyuru yaptı. Bu duyurular arasında, PlayStation oyuncularıyla ilgili paylaşılan önemli bir istatistik de bulunuyor. Yayınlanan verilere göre PS, aralık ayında aktif oyuncu sayısıyla rekor kırdı.

PlayStation,123 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Sony'nin CES 2024 sunumunda, PlayStation ağı üzerindeki aylık aktif oyuncu sayısı paylaşıldı. Aralık ayında 123 milyon aktif oyuncuya ulaşıldığı açıklandı. Bu sayı, tüm PlayStation kullanıcılarını içerir, yani hem PS4 hem de PS5 sahiplerini kapsar.

Aralık ayında açıklanan 123 milyon aktif oyuncu sayısı, özellikle PS5'in 50 milyonu geçen satış rakamının ardından elde edilmiş bir başarı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında PS5'in toplam satışları 50 milyonu aşarak önemli bir kilometre taşı yakalanmıştı.

Sony'nin CES 2024 etkinliğinde PlayStation ağının başarısı, şirketin oyun konsolu pazarındaki gücünü ve popülerliğini gösteriyor. Bu, PlayStation markasının geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edildiğini ve büyük bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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