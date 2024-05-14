PlayStation'ın tarihinde bir ilk! Artık iki başkanı var

Sony'nin PlayStation bölümünde yaşanan değişimler, oyun dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Şirket, eş başkan ataması yaptı. PlayStation'ın yeni patronları, 1 Haziran'da iş başı yapacak.

Sony'nin PlayStation bölümü, emekliye ayrılan patronu Jim Ryan'ın yerine yeni bir lider belirlemede zorlanıyor. Bu belirsizlik, şirketi PlayStation'ın yönetiminde önemli bir değişikliğe gitmeye yönlendirdi. Sony'nin aldığı karara göre, PlayStation bölümü artık "eş başkan" sistemiyle yönetilecek.

PlayStation tarihinde bir ilk

1 Haziran itibarıyla PlayStation'ın eş başkanları Hermen Hulst ve Hideaki Nishino olacak. Hermen Hulst, Sony Interactive Entertainment'ın stüdyo bölümünden sorumlu olacakken, Hideaki Nishino ise platform bölümünden sorumlu olacak.

Bu karar, PlayStation tarihinde bir ilki işaret ediyor. Daha önce, bölümün başında tek bir patron bulunurken, şimdi ise iki eş başkan atanacak. Jim Ryan'ın emekliye ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluğun ne kadar büyük olduğunu gösteren bu adım, Sony'nin PlayStation bölümünün geleceği için kritik bir öneme sahip.

Ancak yeni atanan eş başkanlar, Sony için tanıdık ve deneyimli isimler. Uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve başarılı kariyerleriyle öne çıkan bu iş insanları, PlayStation'ın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilirler. Oyun dünyası, PlayStation'ın yeni liderleriyle nelerin değişeceğini heyecanla bekliyor olacak.