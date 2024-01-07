Prince of Persia serisinin son oyunu The Lost Crown'ın sistem gereksinimleri belli oldu
Ubisoft tarafından geliştirilen ve uzun bir bekleyişin ardından duyurulan Prince of Persia: The Lost Crown'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, eski oyunların özünden ilham alarak 2 ve 3 boyutlu grafikleri birleştiriyor ve sistemi, geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek şekilde optimize edilmiş görünüyor.
Prince of Persia: The Lost Crown sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
CPU: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon RX 5500 XT
RAM: 8 GB
Disk Alanı: 30 GB
DirectX Versiyonu: DirectX 11
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10/11
Önerilen sistem gereksinimleri:
CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 5500 XT
RAM: 8 GB
Disk Alanı: 30 GB
DirectX Versiyonu: DirectX 11
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10/11
4K Ultra ayarlar için gereksinimler:
CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 5500 XT
RAM: 8 GB
Disk Alanı: 30 GB
DirectX Versiyonu: DirectX 11
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10/11
The Lost Crown, eski oyunlara özlem duyan oyuncular için ilgi çekici olabilir. 2 ve 3 boyutlu grafikleri bir araya getirerek klasikleşmiş seriyi modern bir yaklaşımla sunmayı amaçlıyor. Geliştiricilerin optimize ettiği sistem gereksinimleri, geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sayede oyun, yüksek performanslı donanıma sahip olmayan oyuncular tarafından da rahatlıkla oynanabilecek gibi görünüyor. Serinin özüne dönmesi, eski hayran kitlesini mutlu edebilir ve yeni oyuncuları da çekebilir.