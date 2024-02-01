PS Plus abonelerine Şubat ayında ücretsiz sunulacak oyunlar belli oldu

PS Plus abonelerine Şubat ayında ücretsiz sunulacak oyunlar belli oldu
PS Plus aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlar açıklandı. Şubat ayında bu oyunlardan eğer PS Plus aboneliğiniz varsa yararlanabilirsiniz. İşte detaylar...

PlayStation Plus abonelik hizmeti, Şubat 2024 için ücretsiz oyunlarını duyurdu. PS Plus Essential abonelik katmanına eklenen yeni oyunlar Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olacak. Bu üç oyun, 6 Şubat Salı gününden 7 Mart Perşembe gününe kadar abonelerin erişimine açık olacak.

Şubat ayının ücretsiz oyunları belli oldu

Bir önceki ayın başında PS Plus Essential katmanına eklenen üç oyun ise A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World idi. Ancak bu oyunlar, 6 Şubat'a kadar hala kütüphaneye eklenebilir.

PS Plus Extra ve Deluxe abonelik katmanlarına eklenen oyunlar ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Bu katmanlara dahil olan oyunların hangileri olacağını görmek için takipte kalmanızı öneririm.

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