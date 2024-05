PS Plus Extra ve Premium haziran 2024 oyunları açıklandı

PlayStation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte PS Plus abonelerine Haziran ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...

Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay yeni oyunlarla zenginleşiyor. Bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katman sunarak oyunculara geniş bir oyun kütüphanesi sağlıyor. Haziran 2024'te PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenen yeni oyunlar da açıklandı.

Haziran 2024'te PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar

Mayıs ayında PS Plus kataloğuna eklenen Red Dead Redemption 2, The Sims 4 City Living ve Watch Dogs gibi oyunların ardından, Haziran ayı için de dikkat çeken oyunlar oyuncularla buluşacak. Sony, Haziran ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek oyunları şu şekilde duyurdu:

Dredge | PS4, PS5 (29 Mayıs)

| PS4, PS5 (29 Mayıs) Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 Mayıs)

| PS4 (31 Mayıs) Cricket 24 | PS4, PS5 (5 Haziran)

| PS4, PS5 (5 Haziran) Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 Haziran)

Bu oyunlar dışında PS Plus Extra ve Deluxe kullanıcıları, aşağıdaki oyunlara da erişim sağlayabilecek:

Red Dead Redemption 2 | PS4

| PS4 Deceive Inc. | PS5

| PS5 The Sims 4 City Living | PS4 (Oynamak için The Sims 4 gerekli)

| PS4 (Oynamak için The Sims 4 gerekli) Crime Boss: Rockay City | PS5

| PS5 The Settlers: New Allies | PS4

| PS4 Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

| PS4, PS5 Cat Quest | PS4

| PS4 Cat Quest II | PS4

| PS4 The Lego Movie 2 Videogame | PS4

| PS4 Watch Dogs | PS4

PlayStation Plus Premium: Klasik katalog

PlayStation Plus Premium aboneleri için de klasik oyunlar Haziran ayında kütüphaneye ekleniyor. İşte PS Plus Klasik Kataloğu'na eklenecek oyunlar:

Tomb Raider Legend (11 Haziran)

(11 Haziran) Star Wars: The Clone Wars (11 Haziran)

(11 Haziran) Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (11 Haziran)

(11 Haziran) 2Xtreme | PS4, PS5

| PS4, PS5 G-Police | PS4, PS5

| PS4, PS5 Worms Pinball | PS4, PS5

PlayStation Plus aboneliği ve avantajları

PlayStation Plus abonelik sistemi, oyunculara sadece geniş bir oyun kütüphanesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrimiçi çok oyunculu oyunlar oynama, aylık ücretsiz oyunlar indirme ve özel indirimlerden yararlanma fırsatı da sağlıyor. Her ay eklenen yeni oyunlar, oyuncuların sürekli olarak yeni ve heyecan verici deneyimler yaşamasını garanti ediyor.