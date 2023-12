PS5 için gelecek olan The Last of Us Part 2 Remastered için fragman geldi

Naughty Dog ve Sony, PlayStation 5'e gelecek The Last of Us Part II Remastered oyunu için yeni fragman paylaşıldı. Yeni modun nasıl olacağına dair merak edilen noktalar da fragmanla birlikte giderilmiş oldu.

The Last of Us Part II Remastered, PS5 için çıkacak ve orijinal oyunun grafiklerinin yenilenmiş bir versiyonu olmayacak. Naughty Dog, bu yeni sürümde No Return modunu tanıtıyor. No Return modu, Roguelike türünde bir hayatta kalma modu olarak tasarlandı.

Bu modda oyuncular, farklı oynanış tarzlarına sahip çeşitli ana karakterler ve silahlar arasından seçim yapabilecek. Oyuncular, oyunun farklı bölgelerine rastgele dağılmış düşmanlar ve yaratıklarla karşılaşacaklar. Temel amaç, tehlikelerle dolu ortamlardan geçmek ve mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak olacak. Oyun ilerledikçe, yeni karakterler, silahlar ve içeriklerin kilidi açılacak.

Ayrıca, The Last of Us Part II Remastered, orijinal oyunda bulunmayan üç seviye ve gitar çalma modunun yeni versiyonunu içerecek. Oyunun ön siparişleri bugün başlayacak ve 19 Ocak 2024 tarihinde PS5 için piyasaya sürülecek.