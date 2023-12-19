PS6'dan çok daha uygun olacak: Yeni nesil Xbox 2 yıl erken çıkabilir!

İddiaya göre Microsoft, yeni nesil Xbox'ı 2026'da, yani beklenenden 2 yıl daha erken tanıtılmış olacak. Ayrıca Zen 5 CPU'yla geleceği ve PS6'dan daha ucuz olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Oyun meraklıları, Xbox Series X/S'in tanıtımının üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, yeni nesil konsolların ne zaman duyurulacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı konusundaki meraklarını sürdürüyorlardı. Bugün, bu konuda önemli iddialar ortaya atıldı.

Xbox'ın yenisi 2026'da gelebilir

RedGamingTech'in sızıntılarıyla tanınan YouTube videosuna göre, Microsoft'un yeni nesil Xbox konsollarını beklenenden daha erken bir tarihte, 2026'da duyurması bekleniyor.

İddialara göre, yeni Xbox, AMD Zen 5 CPU'ya sahip olacak. Ancak bu bilgi, daha önce ortaya çıkan belgelerle çelişmektedir. Microsoft'un Activision satın alma davası sırasında ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile paylaştığı bilgilere göre, konsolun Zen 6 işlemcisiyle geleceği belirtilmişti. Ancak şu anki sızıntıya göre, yeni nesil Zen mimarisinin o zamana yetişmemesi nedeniyle şirketin Zen 5'e yöneleceği iddia ediliyor. Zen 5'in 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca iddiaya göre, yeni konsol, PS6'dan daha uygun bir fiyatla satışa sunulacak. Erken çıkışı nedeniyle, muhtemelen PS6'dan donanım açısından daha düşük bir seviyede olacak ve bu da daha uygun bir fiyatı beraberinde getirecek.

Şu ana kadar gelen bilgilere göre Sony, PS6'yı 2028'de tanıtmayı planlıyor. Ancak bugünkü bilgiler doğruysa, Microsoft'un planları büyük ölçüde değişebilir. Elbette, şu an için kesin konuşmak mümkün değil; belki de planlar değişmemiştir ve hala 2028 hedefleniyordur. Ayrıca, Microsoft'un Series X/S gibi biri üst düzey, biri alt düzey olmak üzere iki konsol mu tanıtacağı da merak konusu.

Yeni Xbox'ın PS6'dan önce çıkabilecek olmasının nedenine gelince, iddiaya göre Microsoft, yeni nesilde bir öncülük yapmak ve tıpkı Xbox 360'ın PS3'ten bir yıl önce çıkması gibi başarı elde etmeyi planlıyor. Donanımın düşük olmasına rağmen uygun fiyat, muhtemelen Microsoft için bir avantaj sağlayacaktır. Ancak şirket, takip eden yıllarda donanım revizyonu yapma ve PS6'ya yetişme fırsatına sahip olacaktır. Gelecekte neler olacağını görmek için bekleyip göreceğiz.