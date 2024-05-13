PUBG Mobile'da büyük yenilik! Oyun deneyiminde fark yaratacak

PUBG Mobile, v3.2 kodlu güncellemesi ile 120 fps görüntü desteği vermeye başlayacak.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, oyuncuları heyecanlandıracak bir güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Krafton'un yaklaşmakta olan v3.2 güncellemesi, oyunun seyrini değiştirecek nitelikte. Zira 6 yıl önce piyasaya sürülen oyun, yeni güncelleme ile 120 FPS görüntü kalitesini destekleyecek.

PUBG Mobile güncellemesi hangi telefonları kapsayacak?

PUBG Mobile'ın yaklaşan güncellemesi 120 FPS görüntü kalitesini getiriyor. Ancak, bu yeni özellik, şimdilik belirli akıllı telefonlarla sınırlı olacak. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni nesil amiral gemileri, bu özelliğin ilk destekleyen modelleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda; Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S23 (tüm modeller) ve Galaxy Z Fold5, PUBG Mobile'ı 120 FPS'de oynatma imkanı sunacak.

Edinilen bilgilere göre, PUBG Mobile'ın v3.2 güncellemesi bugün yayımlanacak. Bu güncelleme ile oyuncular, ilk kez 90 FPS'nin üzerinde bir görüntü kalitesine ulaşabilecekler. Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, 120 FPS görüntü kalitesini destekleyebilmek için geliştirici ekip ile işbirliği yapıldı.

Bu haberimizde özellikle Samsung'un telefonlarına odaklansak da 120 FPS desteğinin diğer markalar için de geçerli olacağı bekleniyor. Ancak, Xiaomi gibi bazı markaların bu konuda henüz sessiz kaldığı görülüyor. Bu durum, Samsung dışında kalan diğer Android telefonların PUBG Mobile için 120 FPS desteğini daha sonra sunabileceğini düşündürüyor.