PUBG'de herkesi heyecanlandıracak köklü değişiklik

PUBG: Battlegrounds, çıkışından yedi yıl sonra yepyeni bir oyun motoruna geçerken yeni oynanış şekilleri de sunmaya hazırlanıyor.

KRAFTON, NetEase ile olan dava sürecini sonlandırmasının ardından, PUBG: Battlegrounds için önemli bir yol haritası açıkladı. Bu yol haritası, oyunun gelecek yıl eski günlerine geri dönme hedefini vurguluyor ve oyuncuları heyecanlandırmayı başarıyor.

OYUNCULAR KENDİ HARİTALARINI VE MODLARINI OLUŞTURUP OYUNA EKLEYEBİLECEK

PUBG: Battlegrounds, eski popülerliğini kaybetmiş olabilir ancak hala battle royale türündeki önde gelen oyunlardan biri olarak kabul ediliyor. KRAFTON'un yakın zamanda Unreal Engine 5'e geçiş yapacak olması, oyunculara oyunu çok daha farklı bir deneyimleme imkanı sunacak.

Oyunun bu yıl içerisinde köklü değişiklikler geçireceği belirtiliyor. İlk olarak, oyunun Unreal Engine 4'ten Unreal Engine 5'e geçiş yapacağı açıklandı. Oyun İçi Prodüksiyon Tasarımcısı Taehryun Kim, ekibin en yüksek görsel kaliteyi hedeflediğini vurguladı. Bu değişim, dünya, karakterler, araçlar ve oyundaki diğer unsurları kapsayacak. Oyunun temel yapısı korunacak ancak bazı düzenlenebilir özellikler eklenecek.

Oyuncuların kendi haritalarını ve modlarını oluşturup oyuna ekleyebilecekleri bir özellik de getirilecek. Ayrıca, haritadaki unsurların yok edilebilir veya değiştirilebilir olacağı belirtildi. Bu sayede oyuncular, duvarlar yıkıp barikatlar kurabilecekler. Bu özelliğin bir önizlemesi, nisan güncellemesinde yer alacak.

Silah güncellemeleri iki ayda bir düzenli olarak gelecek. KRAFTON, ayrıca yeni bir hayatta kalma modu ekleyecek. Yeni oyun sistemleri ve içeriklerle oyunculara sürekli olarak yeni deneyimler sunulacak. Maç eşleşmeleri ve dereceli oyunlar, hile önleme sistemleri gibi alanlarda da geliştirmeler devam edecek. Bu adımlar, PUBG: Battlegrounds'in geleceği için heyecan verici bir döneme işaret ediyor.