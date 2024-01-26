Riot Games, Twitch rakibi platformunu iptal etti

Riot Games, Twitch rakibi platformunu iptal etti
Riot Games'in espor yayıncılığına odaklanacak ve oyunseverlerle profesyonel oyuncuları bir araya getirecek Twitch rakibi platform projesinin daha yayımlanmadan iptal edildiği açıklandı.

Riot Games, Tencent çatısı altında bulunan bir espor ağı ve yayın platformu olan REN projesini rafa kaldırdı. Riot Games, REN projesiyle League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunlarının esporcularını ve yayıncılarını bir araya getirmeyi hedefliyordu. Ancak Riot Games'in son dönemde yaptığı personel küçültmeleri, REN projesinin de sonunu getirdi.

Riot Games e-spor başkanı John Needham, bazı yayın platformu fikirlerini test ettiklerini ancak geçen hafta REN girişimini iptal etmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Bu karar, Riot Games'in stratejik önceliklerinde ve projelerinde yaşanan değişiklikleri yansıtıyor.

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