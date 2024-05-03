Riot Games'ten izinsiz ekran görüntüsü aldıkları iddialarına yanıt!

Riot Games'ten izinsiz ekran görüntüsü aldıkları iddialarına yanıt!
Riot Games'in Valorant oyununun kaynak dosyalarında ekran görüntüsü alabilme kodları bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Riot Games açıklama yaptı.

Riot Games, popüler oyunları League of Legends ve VALORANT için geliştirdiği Vanguard anti-hile sistemi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

BİRDEN FAZLA MONİTÖR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMADI

Şirketin açıklamasına göre, Vanguard'ın lansmanı oldukça başarılı geçti ve oyun içi hile kullanımında belirgin bir düşüş yaşandı. Riot Games, Vanguard'ın herhangi bir donanım arızasına neden olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, Vanguard'ın oyun istemcisinin (tam ekran) ve oyun istemcinin kapladığı bölgenin (pencereli/sınırsız) bir resmini aldığını, ancak bilgisayarın tamamının veya birden fazla monitörün ekran görüntüsünü almadığını açıkladı.

Riot Games ayrıca, Vanguard'ın TPM 2.0 ve SecureBoot gibi BIOS ayarlarını değiştirmediğini onayladı. Ancak, BIOS ayarlarının karmaşık olabileceğini ve bazı durumlarda sorunlara yol açabileceğini belirtti. Bu gibi durumlarda, oyuncuların Oyuncu Desteği ile iletişime geçmeleri önerildi.

Şirket, Vanguard'ın bölgesel gizlilik yasalarına uyduğunu ve Bilgi Güvenliği ve Uyumluluk ekipleriyle yakın çalışarak Vanguard'ın güvenli olduğunu vurguladı. Riot Games, Vanguard anti-hile sisteminin oyuncuların adil bir oyun deneyimi yaşamasını sağlamak için önemli bir adım olduğunu ve sistemin güvenlik ve performansını sürekli olarak izlediklerini belirtti.

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