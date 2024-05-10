SEGA, yeni oyunu "Sonic Rumble" ile oyuncuları heyecanlandırıyor

SEGA, yeni oyunu "Sonic Rumble" ile oyuncuları heyecanlandırıyor
SEGA, yeni oyunu "Sonic Rumble"ı duyurdu.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden SEGA, heyecan verici bir duyuruyla gündemi salladı. Yeni oyunları "Sonic Rumble" ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar. Fall Guys tarzında bir oyun olan Sonic Rumble, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Sonic Rumble ne zaman çıkacak?

SEGA'nın yaptığı açıklamaya göre, Sonic Rumble önümüzdeki kış mevsiminde piyasaya sürülecek. Ancak henüz kesinleşmiş bir çıkış tarihi belirlenmiş değil. ABD'deki oyunseverler ise 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kapalı beta testine katılma şansı elde edecekler.

Sonic Rumble, nasıl bir oyun olacak?

Oyun, 32 kişinin katıldığı hayatta kalma türünde bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Platformlar, Fall Guys oyunundaki gibi engellerle dolu olacak. Oyuncular, Sonic the Hedgehog evreninden karakterleri kendi avatarları olarak seçebilecekler.

iOS ve Android için geliştirilen oyunun ileride PC ve konsollara gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak şirket, önümüzdeki aylarda oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı. SEGA'nın Sonic Rumble ile ilgili detayları duyurması heyecanla bekleniyor.

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