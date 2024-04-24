Sony, "Mayıs Tasarrufları" kampanyası başlattı

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Sony, Türkiye'deki oyuncular için heyecan verici bir indirim kampanyası başlattı.

Sony'nin PlayStation Store üzerinde düzenlediği indirim kampanyaları, Türkiye'deki oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle oyun fiyatlarının artmasıyla birlikte, düzenli olarak gerçekleştirilen indirimler oyuncular için önemli bir tasarruf fırsatı sunuyor. Bu trende uyum sağlayarak, Sony şimdi de "Mayıs Tasarrufları" adını verdiği yeni bir kampanyayı oyuncularla buluşturdu.

Kampanyalı oyunlar listesi

Sony'nin PlayStation Store üzerinde başlattığı Mayıs Tasarrufları kampanyası, 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında birçok popüler oyunda %85'e varan indirimler sunuluyor. Son dönemlerde PlayStation oyunlarının fiyatlarının artmasıyla birlikte, bu tür indirim kampanyaları daha da önem kazanıyor. Zira gelecekte de benzer fiyat artışlarının olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle, bir PlayStation kullanıcısıysanız, bu tür kampanyaları kaçırmamanız öneriliyor.

Mayıs Tasarrufları kampanyası kapsamında fiyatı düşen bazı popüler oyunlar şunlar: