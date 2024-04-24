Sony, "Mayıs Tasarrufları" kampanyası başlattı

Sony, "Mayıs Tasarrufları" kampanyası başlattı
Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Sony, Türkiye'deki oyuncular için heyecan verici bir indirim kampanyası başlattı.

Sony'nin PlayStation Store üzerinde düzenlediği indirim kampanyaları, Türkiye'deki oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle oyun fiyatlarının artmasıyla birlikte, düzenli olarak gerçekleştirilen indirimler oyuncular için önemli bir tasarruf fırsatı sunuyor. Bu trende uyum sağlayarak, Sony şimdi de "Mayıs Tasarrufları" adını verdiği yeni bir kampanyayı oyuncularla buluşturdu.

Kampanyalı oyunlar listesi

Sony'nin PlayStation Store üzerinde başlattığı Mayıs Tasarrufları kampanyası, 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında birçok popüler oyunda %85'e varan indirimler sunuluyor. Son dönemlerde PlayStation oyunlarının fiyatlarının artmasıyla birlikte, bu tür indirim kampanyaları daha da önem kazanıyor. Zira gelecekte de benzer fiyat artışlarının olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle, bir PlayStation kullanıcısıysanız, bu tür kampanyaları kaçırmamanız öneriliyor.

Mayıs Tasarrufları kampanyası kapsamında fiyatı düşen bazı popüler oyunlar şunlar:

  • Resident Evil 4 (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 999 TL, İndirimli Fiyatı 429,57 TL (%57 indirim)
  • Resident Evil Village (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 439 TL, İndirimli Fiyatı 175,60 TL (%60 indirim)
  • Final Fantasy XVI (PS5): Normal Fiyatı 1.999 TL, İndirimli Fiyatı 999,50 TL (%50 indirim)
  • The Crew Motorfest (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 1.879 TL, İndirimli Fiyatı 939,50 TL (%50 indirim)
  • Dead Island 2 (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 1.749 TL, İndirimli Fiyatı 874,50 TL (%50 indirim)

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek