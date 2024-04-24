Sony, "Mayıs Tasarrufları" kampanyası başlattı
Sony'nin PlayStation Store üzerinde düzenlediği indirim kampanyaları, Türkiye'deki oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle oyun fiyatlarının artmasıyla birlikte, düzenli olarak gerçekleştirilen indirimler oyuncular için önemli bir tasarruf fırsatı sunuyor. Bu trende uyum sağlayarak, Sony şimdi de "Mayıs Tasarrufları" adını verdiği yeni bir kampanyayı oyuncularla buluşturdu.
Kampanyalı oyunlar listesi
Sony'nin PlayStation Store üzerinde başlattığı Mayıs Tasarrufları kampanyası, 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında birçok popüler oyunda %85'e varan indirimler sunuluyor. Son dönemlerde PlayStation oyunlarının fiyatlarının artmasıyla birlikte, bu tür indirim kampanyaları daha da önem kazanıyor. Zira gelecekte de benzer fiyat artışlarının olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle, bir PlayStation kullanıcısıysanız, bu tür kampanyaları kaçırmamanız öneriliyor.
Mayıs Tasarrufları kampanyası kapsamında fiyatı düşen bazı popüler oyunlar şunlar:
- Resident Evil 4 (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 999 TL, İndirimli Fiyatı 429,57 TL (%57 indirim)
- Resident Evil Village (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 439 TL, İndirimli Fiyatı 175,60 TL (%60 indirim)
- Final Fantasy XVI (PS5): Normal Fiyatı 1.999 TL, İndirimli Fiyatı 999,50 TL (%50 indirim)
- The Crew Motorfest (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 1.879 TL, İndirimli Fiyatı 939,50 TL (%50 indirim)
- Dead Island 2 (PS4 / PS5): Normal Fiyatı 1.749 TL, İndirimli Fiyatı 874,50 TL (%50 indirim)