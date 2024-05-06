Sony'nin Helldivers 2 kararı! Oyuncuların isyanı işe yaradı

Teknoloji devi Sony, son günlerde gündemden düşmeyen Helldivers 2 için geri adım atarak, PSN zorunluluğu kaldırıldı.

Video oyun dünyasının son günlerdeki en önemli gündemi, Sony'nin Cuma günü yaptığı açıklama ile başladı. Sony, Helldivers 2'nin PC sürümü için PSN hesabı zorunluluğu getireceğini duyurduğunda, oyunculardan büyük tepki aldı. Bu karar, en az 200 bin olumsuz yorumla karşılandı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

PSN ZORUNLULUĞU KARARI İPTAL EDİLDİ

Yaşananlar sadece burayla sınırlı kalmadı. Steam platformunda oyunu iade etmek isteyen bazı oyuncular, iade koşullarını sağlamamalarına rağmen taleplerinin kabul edildiğini gördüler. Dahası, PSN'e erişimi olmayan 177 ülkede Steam'den oyunun kaldırıldığı ortaya çıktı. Bu durumda, bu ülkelerdeki oyuncuların oyunu hiçbir şekilde oynama şansı kalmadı.

Ancak, Sony'den beklenmedik bir geri adım geldi. Tüm bu tartışmaların gölgesinde, Sony'den yapılan açıklamada, PSN zorunluluğu kararının iptal edildiği duyuruldu. Bu karar, PC oyuncularının yoğun isyanı sayesinde alınan en büyük geri adım olarak kayıtlara geçti.