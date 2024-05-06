Sony'nin Helldivers 2 kararı! Oyuncuların isyanı işe yaradı

Sony'nin Helldivers 2 kararı! Oyuncuların isyanı işe yaradı
Teknoloji devi Sony, son günlerde gündemden düşmeyen Helldivers 2 için geri adım atarak, PSN zorunluluğu kaldırıldı.

Video oyun dünyasının son günlerdeki en önemli gündemi, Sony'nin Cuma günü yaptığı açıklama ile başladı. Sony, Helldivers 2'nin PC sürümü için PSN hesabı zorunluluğu getireceğini duyurduğunda, oyunculardan büyük tepki aldı. Bu karar, en az 200 bin olumsuz yorumla karşılandı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

PSN ZORUNLULUĞU KARARI İPTAL EDİLDİ

Yaşananlar sadece burayla sınırlı kalmadı. Steam platformunda oyunu iade etmek isteyen bazı oyuncular, iade koşullarını sağlamamalarına rağmen taleplerinin kabul edildiğini gördüler. Dahası, PSN'e erişimi olmayan 177 ülkede Steam'den oyunun kaldırıldığı ortaya çıktı. Bu durumda, bu ülkelerdeki oyuncuların oyunu hiçbir şekilde oynama şansı kalmadı.

Ancak, Sony'den beklenmedik bir geri adım geldi. Tüm bu tartışmaların gölgesinde, Sony'den yapılan açıklamada, PSN zorunluluğu kararının iptal edildiği duyuruldu. Bu karar, PC oyuncularının yoğun isyanı sayesinde alınan en büyük geri adım olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek