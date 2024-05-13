Sony'nin PSN zorunluluğu: Ghost of Tsushima Steam'den kaldırıldı

Sony'nin PSN zorunluluğu: Ghost of Tsushima Steam'den kaldırıldı
Sony, 16 Mayıs'ta çıkacak olan Ghost of Tsushima'nın PC versiyonu için bir karar verdi. Şirket, bu oyunda da PSN hesabının zorunlu olacağını duyurdu. Bu nedenle, oyun 180 ülkede satıştan çekildi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Ghost of Tsushima'nın 16 Mayıs'ta piyasaya sürülmesiyle ilgili oyuncuları kızdıran bir karar aldı. Şirket, oyunu oynamak için PSN hesabı zorunluluğunu resmen duyurdu ve bu karar sonucunda Ghost of Tsushima'nın Steam'den tam 180 ülkede kaldırıldı.

Karar Türkiye'yi etkilemiyor

Sony'nin PSN zorunluluğu konusundaki tutumu, özellikle Helldivers 2 vakasıyla başlamıştı ancak olayın ardından geri adım atmıştı. Ancak Ghost of Tsushima için alınan karar, Sony'nin PSN zorunluluğu konusunda direnç göstereceğini gösteriyor. Bu kararın, Sony'ye zarar verebileceği düşünülüyor.

Şirket, Ghost of Tsushima'yı ön sipariş veren oyuncuları mağdur etmemek adına para iadeleri yapıyor. Öte yandan, Sony'nin geçmişte yaptığı açıklamalarda hikaye modu için PSN hesabının gerekli olmadığı belirtilmişti. Ancak, şirketin bu kararıyla sadece çok oyunculu mod için değil, tüm oyun için PSN zorunluluğu getirilmiş oldu.

Kararın Türkiye'yi etkilemediğini belirtmek gerek. Türk oyunseverler, Ghost of Tsushima'yı Steam üzerinden satın alıp lansman gününü bekleyebilirler.

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