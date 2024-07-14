Star Citizen kısa süreliğine ücretsiz! Star Citizen'ı ücretsiz oynamak için gerekenler neler?
Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen Star Citizen, oyun dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri. Yaklaşık 12 yıl önce kitlesel fonlama ile başlayan bu devasa proje, hala geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise Star Citizen, 12 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan Foundation Festivali boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.
Star Citizen Foundation festivali kapsamında ücretsiz
Foundation Festivali, yeni başlayan oyuncular ile deneyimli oyuncuları bir araya getiren özel bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Bu festival, oyunculara birlikte oyun oynama fırsatı sunarken, her iki gruba da özel ödüller kazanma imkanı veriyor. Böylece yeni oyuncular, tecrübeli oyuncuların rehberliğinde oyunu keşfederken, deneyimli oyuncular da bu süreçten faydalanabiliyor.
Star Citizen'ı ücretsiz oynamak için gerekenler
Star Citizen'ı ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte adım adım nasıl oynayabileceğiniz ve oyunun minimum sistem gereksinimleri:
- Star Citizen resmi web sitesi adresine gidin.
- Web sitesinin sol üst köşesinde bulunan "ACCOUNT" bölümüne tıklayın ve "Create one" yazısına tıklayarak bir hesap oluşturun.
- Kayıt olduktan sonra, oyunu indirerek ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
Star Citizen minimum sistem gereksinimleri neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64 Bit
- İşlemci: 4 çekirdekli işlemci veya daha iyisi (Intel: i7 Sandy Bridge veya daha yüksek, AMD: Bulldozer veya daha yüksek)
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5700, RX Vega 56, RX 460, Intel A380, UHD Graphics 730 veya eşdeğer bir grafik kartı
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: SSD, en az 100GB