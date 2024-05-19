Star Wars evreninde yeni bir strateji oyunu geliyor

Creative Assembly'nin Star Wars temalı bir oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Star Wars evreni, sinematik başarılarının yanı sıra oyun dünyasında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak, bu geniş evrenin potansiyeli tam anlamıyla oyun dünyasında yansıtılamamış gibi görünüyor. Genellikle FPS ve aksiyon-rol yapma türünde oyunlar görmeye alıştığımız bu evrende, strateji ve derinlemesine rol yapma oyunlarının eksikliği dikkat çekiyor. İşte bu noktada, iddialar doğruysa, ünlü oyun stüdyosu Creative Assembly, bu boşluğu doldurmak için kolları sıvamış durumda.

Creative Assembly'den yeni bir Star Wars strateji oyunu mu geliyor?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Creative Assembly'nin Ekim 2023'ten bu yana "Total War: Star Wars" adıyla bir proje üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Total War serisiyle strateji oyunlarında büyük başarılar elde eden Creative Assembly'nin, Star Wars evrenine bu serinin dinamiklerini taşıyacağı haberi büyük bir heyecan yarattı. Ancak bu iddialara temkinli yaklaşmakta fayda var, zira firmadan konuyla ilgili net bir bilgi henüz gelmiş değil.

Creative Assembly'nin geliştirdiği iddia edilen oyun dışında, başka Star Wars strateji oyunlarının da yolda olduğunu biliyoruz. Electronic Arts (EA), Bit Reactor ve Respawn işbirliği ile bir Star Wars strateji oyunu üzerinde çalıştıklarını daha önce duyurmuştu. Mart ayında yapılan açıklamada, Respawn'daki işten çıkarmalara ve Mandalorian oyununun iptal edilmesine rağmen bu projenin devam ettiği belirtildi.