Star Wars yeniden Fortnite'a geliyor

fsanevi oyun Fortnite, heyecan verici bir iş birliğiyle yepyeni bir soluk getiriyor! Epic Games'in imzasını taşıyan ve dünya çapında milyonlarca oyuncunun tutkunu olduğu Fortnite, Star Wars'un büyülü evreniyle bir kez daha buluşuyor.

Epic Games'in imzasını taşıyan ve dünya çapında milyonlarca oyuncunun tutkunu olduğu Fortnite, sürekli olarak yeni iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Artık sadece bir oyun değil, aynı zamanda farklı türden modlarla bir oyun platformuna dönüşen Fortnite, yakın zamanda Avatar: Son Hava Bükücü dizisiyle ortaklığa giderek birbirinden sevilen unsurları oyun evrenine taşımıştı.

3 Mayıs'ta yapılacak güncelleme ile Star Wars Fortnite evrenine katılıyor

Yarın gerçekleştirilecek v29.40 güncellemesiyle birlikte Star Wars, Fortnite evrenine geri dönüyor. Bu güncellemeyle birlikte Battle Royale'den LEGO Fortnite'a kadar tüm modlara Star Wars teması eklenecek.

LEGO Fortnite Yepyeni Bir Deneyim Sunuyor

Star Wars güncellemesi, LEGO Fortnite modunda özellikle etkileyici olacak. İmparatorluk ve Asiler gibi ikonik Star Wars fraksiyonları, oyuna eklenerek oyunculara yeni bir deneyim sunacak. Asilerle birlikte Asi Köyü kurabilecek, İmparatorluk'u uzak tutmak için ise ışın kılıcı, lazer arbaleti, DL-44 Blaster tabanca, E-11 Blaster Tüfeği ve Termal Fünye gibi araçları kullanabileceksiniz.

Battle Royale ve Sıfır İnşa Modlarında Heyecan Dolu Mücadeleler

Star Wars hayranları, Battle Royale ve Sıfır İnşa modlarında da birçok yeniliği keşfedecek. Chewbacca'dan Lando Calrissian'a kadar pek çok karakter oyuna eklenecek. Ayrıca, adadaki İmparatorluk Barikatları'ndaki sandıklardan bulabileceğiniz Chewbacca'nın ok silahı, hızlı bir şekilde oklar fırlatabilecek ve enerji yüklenmesiyle büyük patlamalar oluşturabilecek.

Darth Vader ve Stormtrooper'larla Karşılaşın

Darth Vader ve Stormtrooper'lar gibi klasik Star Wars karakterleri de Fortnite evrenine katılıyor. Adadaki Darth Vader boss'unu alt ettiğinizde eşsiz seviyedeki ışın kılıcını alabileceksiniz. Ayrıca E-11 Blaster Tüfeği gibi ikonik silahlar da Battle Royale modunda kullanılabilecek.

Fortnite'un Star Wars iş birliği, oyuncuları yeni ve heyecan verici maceralara davet ediyor.