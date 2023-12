Steam 2023 en iyi oyunlar belli oldu! İşte yılın oyunları

Steam 2023'ün en iyi oyunları belli oldu. Listeye göre en popüler PC oyunları da kendini belli etti. İşte en çok oynanan, en çok satan oyunlar...

Valve, Steam platformundaki en iyi oyunları belirlediği bir liste yayınladı. Bu liste, brüt gelir ve oyuncu etkileşimi temel alınarak oluşturuldu ve farklı kategorilere ayrıldı. İşte Steam'de 2023'ün en iyi oyunlarını gösteren bazı kategoriler ve öne çıkan oyunlar:

En çok satan oyunlar

Apex Legends

Counter-Strike 2 (CS2)

Dota 2

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

En çok satan yeni oyunlar

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Payday 3

Resident Evil 4 (Remake)

Starfield

En çok oynanan oyunlar

Apex Legends

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Dota 2

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

Steam Deck'te en çok oynanan oyunlar (2023)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Elden Ring

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto V

Resident Evil 4 (Remake)

Starfield

En çok satan vr oyunlar

Beat Saber

Blade & Sorcery

Boneworks

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Half-Life: Alyx

Her kategoride en iyi 12 oyun "Platin" statüsünü kazanırken, altındaki oyunlar "Altın", "Gümüş" ve "Bronz" şeklinde sıralandı. Steam'in bu listesi, 1 Ocak - 15 Aralık tarihleri arasındaki verileri içermektedir. Yılın tamamını kapsamayabilir.