Steam 2023 en iyi oyunlar belli oldu! İşte yılın oyunları
Valve, Steam platformundaki en iyi oyunları belirlediği bir liste yayınladı. Bu liste, brüt gelir ve oyuncu etkileşimi temel alınarak oluşturuldu ve farklı kategorilere ayrıldı. İşte Steam'de 2023'ün en iyi oyunlarını gösteren bazı kategoriler ve öne çıkan oyunlar:
En çok satan oyunlar
Apex Legends
Counter-Strike 2 (CS2)
Dota 2
Hogwarts Legacy
Lost Ark
PUBG: Battlegrounds
Sons of the Forest
Starfield
En çok satan yeni oyunlar
Armored Core VI: Fires of Rubicon
Baldur's Gate 3
EA Sports FC 24
Hogwarts Legacy
Payday 3
Resident Evil 4 (Remake)
Starfield
En çok oynanan oyunlar
Apex Legends
Baldur's Gate 3
Counter-Strike 2
Dota 2
Hogwarts Legacy
Lost Ark
PUBG: Battlegrounds
Sons of the Forest
Starfield
Steam Deck'te en çok oynanan oyunlar (2023)
Armored Core VI: Fires of Rubicon
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077
Elden Ring
Hogwarts Legacy
Grand Theft Auto V
Resident Evil 4 (Remake)
Starfield
En çok satan vr oyunlar
Beat Saber
Blade & Sorcery
Boneworks
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
Half-Life: Alyx
Her kategoride en iyi 12 oyun "Platin" statüsünü kazanırken, altındaki oyunlar "Altın", "Gümüş" ve "Bronz" şeklinde sıralandı. Steam'in bu listesi, 1 Ocak - 15 Aralık tarihleri arasındaki verileri içermektedir. Yılın tamamını kapsamayabilir.