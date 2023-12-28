Steam 2023 en iyi oyunlar belli oldu! İşte yılın oyunları

Steam 2023 en iyi oyunlar belli oldu! İşte yılın oyunları
Steam 2023'ün en iyi oyunları belli oldu. Listeye göre en popüler PC oyunları da kendini belli etti. İşte en çok oynanan, en çok satan oyunlar...

Valve, Steam platformundaki en iyi oyunları belirlediği bir liste yayınladı. Bu liste, brüt gelir ve oyuncu etkileşimi temel alınarak oluşturuldu ve farklı kategorilere ayrıldı. İşte Steam'de 2023'ün en iyi oyunlarını gösteren bazı kategoriler ve öne çıkan oyunlar:

En çok satan oyunlar

Apex Legends
Counter-Strike 2 (CS2)
Dota 2
Hogwarts Legacy
Lost Ark
PUBG: Battlegrounds
Sons of the Forest
Starfield

En çok satan yeni oyunlar

Armored Core VI: Fires of Rubicon
Baldur's Gate 3
EA Sports FC 24
Hogwarts Legacy
Payday 3
Resident Evil 4 (Remake)
Starfield

En çok oynanan oyunlar

Apex Legends
Baldur's Gate 3
Counter-Strike 2
Dota 2
Hogwarts Legacy
Lost Ark
PUBG: Battlegrounds
Sons of the Forest
Starfield

Steam Deck'te en çok oynanan oyunlar (2023)

Armored Core VI: Fires of Rubicon
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077
Elden Ring
Hogwarts Legacy
Grand Theft Auto V
Resident Evil 4 (Remake)
Starfield

En çok satan vr oyunlar

Beat Saber
Blade & Sorcery
Boneworks
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
Half-Life: Alyx

Her kategoride en iyi 12 oyun "Platin" statüsünü kazanırken, altındaki oyunlar "Altın", "Gümüş" ve "Bronz" şeklinde sıralandı. Steam'in bu listesi, 1 Ocak - 15 Aralık tarihleri arasındaki verileri içermektedir. Yılın tamamını kapsamayabilir.

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