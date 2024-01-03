Steam Donanım Anketi Aralık verileri açıklandı. Açıklanan anket sonuçlarına göre Intel ve Nvidia liderliğini korumaya devam ediyor.

Steam Donanım Anketi'nin Aralık 2023 verilerine göre, Steam kullanıcılarının bilgisayar donanımları ve işletim sistemleri hakkında bilgiler ortaya çıkarıldı.

Steam Donanım Anketi açıklandı

Nvidia, Steam kullanıcıları arasında yüzde 74,8'lik bir paya sahipken, AMD yüzde 15,90'lık bir paya sahiptir.

En popüler ekran kartı RTX 3060 oldu. Yeni nesil GPU'lar arasında masaüstü RTX 4070 ve RTX 4060 mobil lider konumdadır.

Windows 11'in yükselişi yavaşlamış durumda. Windows 11, kullanıcıların yüzde 43,51'ini, Windows 10 ise yüzde 55.44'ünü oluşturuyor. Windows 7 ve 8.1 sürümleri yüzde 1'in altında bir paya sahiptir.

Intel, Steam kullanıcıları arasında yüzde 66.29'luk bir paya sahiptir. AMD'nin payı ise yüzde 33.66'dır. Bu veriler, PC oyunculuğu ve bilgisayar kullanım alışkanlıkları hakkında genel bir görünüm sunmaktadır. Oyuncuların tercihleri ve teknolojik eğilimleri, donanım ve işletim sistemleri üreticileri için önemli bir referans oluşturabilir.