Steam Next Fest 2024'den, oyun severleri heyecanlandıracak haber!

Steam Next Fest 2024'den, oyun severleri heyecanlandıracak haber!
Oyun severleri bir araya getirecek haber geldi! Steam'de demolar deneyebileceğimiz, geliştiricilerle sohbet edebileceğimiz ve canlı yayınlar izleyebileceğiniz Next Fest tarihi belli oldu. İşte, detaylar...

Steam, oyun severlere yönelik düzenlediği Next Fest etkinliğini 5 Şubat 2024'te başlatıyor. Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen etkinlikte olduğu gibi, bu etkinlik de kullanıcılara yakın zamanda çıkacak yüzlerce oyunun deneme sürümlerini ücretsiz olarak indirip deneme şansı sunacak.

STEAM NEXT FEST 2024 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Steam Next Fest 2024 sayfası üzerinden kullanıcılar, beğendikleri oyun türlerini seçip deneyimleme şansı yakalayacak. Ayrıca en çok talep gören veya günlük etkinlik demo oyuncu sayısı en yüksek olan oyunlara da erişim sağlanabilecek.

Etkinlik, 5 Şubat günü başlayıp ve 12 Şubat'a kadar devam edecek. Saat 21:00'de başlayacak etkinlik, yine 21:00'de sona erecek. Bu süre zarfında kullanıcılar, birçok oyun demosunu keşfetme ve deneme imkânı bulacaklar. Ayrıca canlı yayınlar sayesinde geliştiricilerle oyunlar hakkında sohbet etme fırsatını da yakalayacaklar.

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