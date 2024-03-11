Steam rekor üstüne rekor kırıyor!

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında bir kez daha yeni bir rekora imza attı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam, eş zamanlı kullanıcı rekorunu bir kez daha tazeledi. Gelişmeler, oyuncular için heyecan verici bir dönemeç oluşturuyor.

EŞ ZAMANLI OYUNCU SAYISI TEKRAR AŞILDI

SteamDB tarafından sağlanan verilere göre, Steam Pazar günü Türkiye saati ile 11:00'da 35.385.530 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu, önceki rekor olan 34.298 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakarak platformun tarihinde bir kilometre taşı oluşturdu.

Son 24 saat içinde en çok oynanan oyunlar listesinde ise ilginç bir durum göze çarpıyor: İlk altı oyun, geçtiğimiz haftaki sıralamayla büyük ölçüde aynı. Counter-Strike 2, listenin zirvesinde yer alırken, onu sırasıyla DOTA 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Apex Legends, Helldivers 2 ve NARAKA: BLADEPOINT izliyor. Ancak GTA 5, 8. sıraya yükselerek dikkat çekiyor.

Steam'de tüm zamanların en çok oynanan oyunları listesinde ise değişiklik yaşanmadı. PUBG: BATTLEGROUNDS, 3,2 milyon eş zamanlı oyuncu ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 2,1 milyon eş zamanlı oyuncu ile Palworld bulunuyor. Counter-Strike 2, Lost Ark ve DOTA 2 ise sırasıyla bu listede kendine yer buluyor. Bu arada bir milyon eşzamanlı oyuncuya sahip olan son oyun Cyberpunk 2077, ilk 10'da önemli bir yer ediniyor. Ayrıca Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 gibi oyunlar da listede dikkat çeken diğer isimler arasında yer alıyor.