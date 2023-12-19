Steam "Yılın Özeti 2023"ü açıkladı

Steam "Yılın Özeti 2023"ü açıkladı
Steam, kişisel istatistiklerinizi gösteren 2023 özetini yayınladı. Yayınlanan özette oyuncuların bu yıl en çok oynadığı oyunlar ve elde edilen başarılara yer verildi.

Oyunlardan müziğe kadar birçok alandan platformlar, 2023'ün sona erdiği bu günlerde kullanıcılarına yıllık özetler sunma trendine katıldı. Bu trendin en son örneği ise dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam'den geldi.

Steam, "Yılın Özeti 2023"ü yayınladı

Son dönemde TL desteğini keserek dolar tabanlı ödemelere geçişiyle gündemde olan Steam, son dakikalarda "Yılın Özeti 2023"ü yayınladı. Bu özet, kullanıcılara Steam üzerinden geçtiğimiz yıla dair kapsamlı istatistikler sunuyor.

Yıl boyunca en çok oynadığınız oyunlardan, tercih ettiğiniz oyun türlerine kadar birçok detayı içeren bu özet, platform üzerindeki faaliyetlerinize dair derinlemesine bir bakış sağlıyor. Yıllık özette, harcanan oyun süreleri, elde edilen başarılar, en çok oynanan oyunlar gibi kişisel bilgilerinizi görebilirsiniz.

Ayrıca, özet aylara göre oynama sürenizi, kontrol cihazı tercihinizi (kontrolcü mü, klavye ve fare mi), en uzun oyun oturumunuzu, kaç yeni oyun denediğinizi ve en çok hangi türleri tercih ettiğinizi detaylı bir şekilde sunuyor.

Steam kullanıcıları, 2023 özetlerine ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirler. Bağlantıya tıkladıktan sonra Steam hesabına giriş yaparak bu yılın istatistiklerini detaylı bir şekilde inceleme imkanına sahip olacaklar.

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