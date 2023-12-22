Steam'da kış indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar
Steam, en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi günlerini başlattı. Fiyatlar dolar üzerinden ancak yine de oyunlarda ciddi indirimler var. İşte indirimli oyunlar...
Kasım ayında Türk Lirası desteğini keserek dolar üzerinden işlem yapmaya başlayan dünyanın en büyük oyun platformu Steam, bugün Kış İndirimi adını taşıyan ikinci büyük indirim kampanyasını başlattı.
Kış İndirimi kapsamında, onlarca kategoriden yüzlerce oyun önemli indirimlere girdi. Fiyatlar artık dolarla belirlenmiş olmasına rağmen, indirimlerin cazip olduğu söylenebilir. Aşağıda, Kış İndirimi süresince fiyatı düşen bazı popüler oyunlara dair bilgiler bulabilirsiniz:
Kış İndirimi kampanyasındaki oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Elden Ring
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|23,99 dolar (699,53 TL)
|Dead by Daylight
|10,49 dolar (305,88 TL)
|3,67 dolar (107,01 TL)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar (955,86 TL)
|16,39 dolar (477,93 TL)
|Forza Horizon 4
|19,99 dolar (582,91 TL)
|6,59 dolar (192,16 TL)
|Resident Evil 4 Remake
|44,99 dolar (1.311,91 TL)
|22,49 dolar (655,81 TL)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar (294,22 TL)
|2,52 dolar (73,48 TL)
|Ghostrunner 2
|18,99 dolar (553,75 TL)
|13,29 dolar (387,54 TL)
|The Outlast Trials
|14,99 dolar (437,11 TL)
|11,24 dolar (327,76 TL)
|NBA 2K24
|59,99 dolar (1.749,31 TL)
|20,99 dolar (612,07 TL)
|Dying Light 2 Stay Human
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|19,99 dolar (582,91 TL)
|Rust
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|26,79 dolar (781,19 TL)
|Battlefield 1
|39,99 dolar (1.166,11 TL)
|3,99 dolar (116,35 TL)
|Detroit: Become Human
|21,99 dolar (641,23 TL)
|8,79 dolar (256,32 TL)
|Far Cry 6
|47,99 dolar (1.399,39 TL)
|11,99 dolar (349,63 TL)
|Days Gone
|49,99 dolar (1.457,67 TL)
|12,49 dolar (364,20 TL)
|Stray
|13,99 dolar (407,94 TL)
|9,23 dolar (269,15 TL)
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar (1.399,39 TL)
|11,99 dolar (349,63 TL)
Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00'e kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Diğer oyun platformlarının devam eden indirimleri için de ilgili içeriklerimize göz atabilirsiniz.
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