Steam'da kış indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar

Steam'da kış indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar
Steam, en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi günlerini başlattı. Fiyatlar dolar üzerinden ancak yine de oyunlarda ciddi indirimler var. İşte indirimli oyunlar...

Kasım ayında Türk Lirası desteğini keserek dolar üzerinden işlem yapmaya başlayan dünyanın en büyük oyun platformu Steam, bugün Kış İndirimi adını taşıyan ikinci büyük indirim kampanyasını başlattı.

Kış İndirimi kapsamında, onlarca kategoriden yüzlerce oyun önemli indirimlere girdi. Fiyatlar artık dolarla belirlenmiş olmasına rağmen, indirimlerin cazip olduğu söylenebilir. Aşağıda, Kış İndirimi süresince fiyatı düşen bazı popüler oyunlara dair bilgiler bulabilirsiniz:

Kış İndirimi kampanyasındaki oyunlar

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı
Elden Ring39,99 dolar (1.166,11 TL)23,99 dolar (699,53 TL)
Dead by Daylight10,49 dolar (305,88 TL)3,67 dolar (107,01 TL)
Forza Horizon 532,78 dolar (955,86 TL)16,39 dolar (477,93 TL)
Forza Horizon 419,99 dolar (582,91 TL)6,59 dolar (192,16 TL)
Resident Evil 4 Remake44,99 dolar (1.311,91 TL)22,49 dolar (655,81 TL)
Euro Truck Simulator 210,09 dolar (294,22 TL)2,52 dolar (73,48 TL)
Ghostrunner 218,99 dolar (553,75 TL)13,29 dolar (387,54 TL)
The Outlast Trials14,99 dolar (437,11 TL)11,24 dolar (327,76 TL)
NBA 2K2459,99 dolar (1.749,31 TL)20,99 dolar (612,07 TL)
Dying Light 2 Stay Human39,99 dolar (1.166,11 TL)19,99 dolar (582,91 TL)
Rust39,99 dolar (1.166,11 TL)26,79 dolar (781,19 TL)
Battlefield 139,99 dolar (1.166,11 TL)3,99 dolar (116,35 TL)
Detroit: Become Human21,99 dolar (641,23 TL)8,79 dolar (256,32 TL)
Far Cry 647,99 dolar (1.399,39 TL)11,99 dolar (349,63 TL)
Days Gone49,99 dolar (1.457,67 TL)12,49 dolar (364,20 TL)
Stray13,99 dolar (407,94 TL)9,23 dolar (269,15 TL)
Assassin's Creed Valhalla47,99 dolar (1.399,39 TL)11,99 dolar (349,63 TL)

Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00'e kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Diğer oyun platformlarının devam eden indirimleri için de ilgili içeriklerimize göz atabilirsiniz.

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