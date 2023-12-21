Steam'de artık istediğiniz oyunları gizleyebileceksiniz

Steam'e harika bir özellik geliyor. Oyuncular artık istediği oyunları başkalarına göstermek zorunda olmayacak. İşte ayrıntılar....

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, yeni bir özellikle kullanıcılarına daha fazla esneklik sunuyor. Platformun resmi açıklamasına göre, oyuncular artık bazı oyunları satın alırken veya önceden satın almış oldukları oyunları, istedikleri takdirde "gizleyebilecekler".

Steam'de oyun gizleme başlıyor

Steam kullanıcıları, kütüphanelerinde bulunan belirli oyunları herhangi bir sebep doğrultusunda gizleme imkanına sahip olacaklar. Bu yeni özellik, oyunu satın alırken veya satın alma sonrasında kullanıcılara bir seçenek sunarak, gizli kategorisine eklemelerine olanak tanıyacak. Böylece, kullanıcıların sahip oldukları ancak başkalarının görmesini istemedikleri oyunlar, genel kütüphanede gizli bir şekilde yer alacak.

Ayrıca, Steam'in getirdiği diğer yeni özellikler arasında sepet sayfasında yapılan iyileştirmeler de bulunuyor. Artık oyuncular, bir oyunu hediye etmek istediklerinde doğrudan alışveriş sepetini kullanabilecekler. Ayrıca, daha önce sepete eklenmiş olan oyunlar, kullanıcıların tüm cihazlarda ortak olarak görmelerini sağlayacak şekilde düzenlendi.

Bu yeni özellikler şu anda Steam'in beta sürümünde test edilmekte olup, kullanıcılar tarafından deneyimlenebilmektedir. Herhangi bir sorun tespit edilmezse, kararlı sürüm kullanıcıları da yakında bu özelliklere erişebilecekler. Ancak henüz bu geçişin ne zaman tamamlanacağı belirsizdir.