Steam'deki oyunları PlayStatin 5 oyun kolu ile oynamak mümkün olacak!

Steam, PlayStation kumandaları için destek vermeye başladı. Bu haber PlayStation sahiplerini memnun edecek...

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, PlayStation kullanıcılarına özel bir güncelleme getirerek oyuncuların deneyimini daha da artırdı. Şirket, PlayStation 4'ün Dualshock ve PlayStation 5'in Dualsense oyun kollarına destek veren oyunlar için özel bir filtre oluşturdu. Bu yeni özellik sayesinde oyuncular, PlayStation kumandalarını destekleyen oyunları kolayca bulabilecekler.

PlayStation ile uyumlu olacak

Steam'in güncellemesiyle birlikte, "Kontrolcü Uyumlu" kategorisine eklenen yeni seçeneklerle kullanıcılar, sahip oldukları PlayStation kumandasıyla uyumlu oyunların listesini görüntüleyebilecekler. Bu özellik, oyuncuların oyun seçimini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Steam'in kontrolcülerle ilgili çalışmaları sadece kategorizasyonla sınırlı değil. Oyun listeleme sayfalarındaki değişikliklerle birlikte, oyuncular artık bir oyunun sayfasına girdiklerinde oyunun desteklediği kumandaları kolayca görebilecekler. Bu, oyuncuların tercih ettikleri kumanda türüne uygun oyunları daha hızlı bir şekilde bulmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca, Steam uygulamasını kullanan oyuncuların kütüphanelerindeki bir oyunu kumanda ile oynamak istediklerinde "Oyna" butonunun yanında belirecek kontrolcü ayarlarını yapma seçeneği, kullanıcıların daha kolay ve özelleştirilebilir bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Bu kısayol, oyuncuların kumanda tuşları üzerinde ayarlamalar yaparak oyun keyfini daha da artırmasına olanak tanıyor.