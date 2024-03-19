Steam'e yeni "aile" özelliği!

Steam, oyuncular arasında heyecan yaratan yeni bir özelliği duyurdu. Artık tek bir hesaptan aynı anda iki kişi oyun oynayabilecek.

Oyun dünyasının dev isimlerinden biri olan Steam, yeni bir özellik duyurarak kullanıcıların ilgisini çekti. Bu yeni özellikle birlikte, tek bir hesaptan aynı anda iki kişi oyun oynama imkanı sunulacak.

Üyeler kendi kayıtlarını oluşturabilecek

Steam'in beta sürümünde kullanıcılara sunulan bu özellik, "Steam Aile Paylaşımı" adı altında "Steam Aile Görümü"nün eklenmesiyle hayata geçirilecek. Platformda aile paylaşımı kısmına en fazla 6 kişi eklenebilecek olması da dikkat çekiyor.

Yeni özellikle ilgili önemli bir detay da üyelerin kendi kayıtlarını oluşturabilecek olması. Bu sayede, aynı aile veya arkadaş grubundaki farklı kullanıcılar, birbirlerinin oyun kütüphanelerinden oyunları oynayabilecekler.

Steam'in bu yeni özelliği, oyun severler arasında büyük ilgi görmeye başladı. Kullanıcılar, aynı zamanda oyun deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra, farklı oyunları keşfetme ve birlikte oynama fırsatı bulacaklar.