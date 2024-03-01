Terminator evreni, "Terminator: Survivors" ile oyuncularla buluşuyor

Dünya çapında tanınan Terminator film serisine dayanan yeni bir oyun duyuruldu. "Terminator: Survivors" adını taşıyan bu oyun, açık dünya ve hayatta kalma türlerini bir araya getiriyor.

Dünyanın en popüler aksiyon bilim kurgu film serilerinden biri olan Terminator, hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor. Video oyun geliştiricisi Nacon, düzenlediği bir etkinlikte en yeni oyununu duyurdu. "Terminator: Survivors". Bu yeni oyun, açık dünya tutkunlarını da etkilemeyi amaçlıyor. Peki, Terminator: Survivors, nasıl bir deneyim sunacak?

"TERMİNATOR: SURVİVORS" NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Birinci şahıs bakış açısını benimseyen oyunda, aksiyon ve maceranın seviyesinin oldukça yüksek olacağı öne çıkıyor.

Terminator: Survivors, 24 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. İlk etapta sadece PC platformu için yayımlanacak olan oyun, ilerleyen dönemlerde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi platformlara da gelecek. Ancak oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

"TERMİNATOR: SURVİVORS" OYUNU HİKAYESİ NE?

Oyunun hikayesi, hayatta kalma temasına dayanacak ve Terminator serisinin ilk iki filminin izlerini taşıyacak. Oyuncular, filmle bağlantılı bir deneyim yaşayacaklar. Üstelik, bu maceraya tek başlarına veya arkadaşlarıyla birlikte katılabilecekler. Oyuncular ilk aşamada, "Skynet" ve Terminatör'ün varlığından habersiz olacaklar.