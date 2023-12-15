The Last of Us Online iptal oldu

Naughty Dog, uzun süredir beklenen çok oyunculu The Last of Us oyununun iptal edildiğini açıkladı. Tek oyunculu ve hikaye odaklı yapımlarla sürüyor.

Gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan kabul edilen The Last of Us serisinin çok oyunculu modu olan The Last of Us Online'ın iptal edildiği üzücü bir haber paylaşıldı. Bu serinin başarıları arasında dizi uyarlaması ve PC portu ile olumlu eleştiriler alması da bulunmaktadır. Ancak tüm dikkatler, serinin çok oyunculu deneyimine çevrilmişti.

The Last of Us Online iptal edildi

Naughty Dog, X etkinliğinde yaptığı duyuruda, "Birçoğunuzun The Last of Us Online adını verdiğimiz projeyle ilgili haberleri beklediğinizin farkındayız. Bunu söylemenin kolay yolu yok. Bu oyunun geliştirilmesini durdurmak gibi son derece zor bir karar aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca stüdyo, Last of Us Online'ı yayımlamak için büyük bir kaynak ayırmaları gerektiğini ve bu kararın gelecekteki tek oyunculu oyunların geliştirilmesini ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Naughty Dog, gelişim sürecindeki sorunlar nedeniyle The Last Of Us Factions'ın gecikeceğini duyurmuştu. Daha sonra stüdyoda çalışan geliştiricilerin farklı projelere atanması ve oyunun yeniden değerlendirmeye alınması gibi gelişmeler yaşandı. Dolayısıyla alınan kararın üzücü olmasına rağmen, şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olabilir.

Naughty Dog, yepyeni bir tek oyunculu oyun da dahil olmak üzere farklı projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu oyunların detayları henüz paylaşılmamış olsa da, stüdyonun tekrar tek kişilik oyunlara odaklanacağı görünüyor.