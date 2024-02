The Last of Us Part 2 Yönetmeni Neil Druckmann'dan heyecan verici açıklama: Konsept hazır

Naughty Dog stüdyosunun baş yönetmeni Neil Druckmann, The Last of Us Part 2'nin yapım sürecini anlatan Grounded 2 belgeselinde, oyunun üçüncü bölümünün konseptinin hazır olduğunu açıkladı.

Naughty Dog stüdyosunun baş yönetmeni Neil Druckmann, The Last of Us Part 2'nin yapım sürecini anlatan Grounded 2 belgeselinde, oyunun üçüncü bölümünün de yolda olduğunu açıkladı. Druckmann, daha önce çıkan söylentilerin aksine üçüncü oyunun sadece bir 'yan oyun' olmadığını ve hatta bu yeni bölüm için bir konseptin hazır olduğunu belirtti.

"ELİMDE BİR HİKÂYE YOK, AMA BİR KONSEPT VAR"

Planlarda önceden dile getirilen hikâye, ilk oyundaki Joel'in kardeşi Tommy'nin etrafında dönüyordu. Ancak Druckmann, bu intikam temalı hikâyenin şu an için rafa kaldırıldığını, ancak olası bir üçüncü oyun için konseptin hazır olduğunu ifade etti. Druckmann, "Elimde bir hikâye yok, ama bir konsept var" diyerek merak uyandıran bir açıklama yaptı.

Oyunun hayranlarını heyecanlandıran bu açıklama, The Last of Us evreninde yeni bir hikâyenin daha keşfe çıkabileceği umudunu taşıyor. Druckmann, hikâyenin zamanı geldiğinde Tommy'nin öyküsünün gün yüzüne çıkacağını belirtirken, bu projenin bir oyun mu yoksa dizi mi olacağı konusunda kesin bir bilgi vermedi. Bu gelişme, The Last of Us serisinin hikâye anlatımındaki derinlik ve heyecanı sürdürme niyetinde olan Naughty Dog'un takipçileri için oldukça önemli bir haber olarak değerlendirilebilir.