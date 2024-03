The Sims 5'in Geliştirme Sürecinden Yeni Bilgiler Sızdırıldı

EA Games'in uzun zamandır beklenen yapımı The Sims 5'in geliştirme aşamasına ait olduğu iddia edilen bilgiler internete sızdırıldı.

EA Games'in uzun süredir oyun severlerin favorisi olan The Sims serisi üzerinde çalışırken, The Sims 5 ile ilgili bazı sızıntılar gün yüzüne çıktı. The Sims serisi, oyunculara sonsuz seçenekler sunan ve sürekli olarak yeni ek paketler ve indirilebilir içerikler sunan bir yapıya sahip. Ancak, The Sims 5'in geliştirilme sürecinde, oyuna ait olduğu iddia edilen bazı bilgiler sızdırıldı.

SİMS 5 ÜCRETSİZ Mİ?

The Sims 5'in, bilgisayarlar için olduğu kadar mobil cihazlar için de çıkacağı biliniyor. Üstelik bu kez, oyun ücretsiz olacak ve Irdeto'nun Denuvo DRM teknolojisi de kullanılacak. Denuvo DRM teknolojisinin bu oyunda kullanılacak olması, bazı oyuncuları şaşırtabilir çünkü genellikle bu teknoloji korsan koruma amacıyla kullanılırken, EA'nın hilecilere karşı önlem almak için bu yöntemi tercih etmiş olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, ana oyunun ücretsiz olması beklenirken, ek paketler ve indirilebilir içeriklerin ücretli olabileceği belirtiliyor.

The Sims 5'in geliştirilme sürecinde, EA'nın kendi Frostbite motoru yerine Unreal Engine'i tercih ettiği görülüyor. Bu tercihin nedeni net olarak bilinmese de, EA'nın önceki projelerinde kendi oyun motoru yerine başka alternatifleri tercih ettiği biliniyor. Örneğin, Jedi: Fallen Order için Unreal Engine, Titanfall 2 için ise Source motoru kullanılmıştı. Bu değişiklik, The Sims 5'in geliştirme sürecine ve oyunun genel yapısına nasıl yansıyacak, merakla bekleniyor.