The Witcher oyunu hakkında heyecanlandıran gelişme! Çok yakında gelebilir

CD Projekt Red, video oyun dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen bir şirkettir. Özellikle The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi başarılı yapımlarıyla tanınan CDPR, son dönemde yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu.

CD Projekt Red, kısaltmasıyla CDPR olarak da bilinen, The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi ünlü oyunlarla tanınan Polonya merkezli bir video oyunu geliştiricisi ve yayımcısıdır. Şirket, 1994 yılında kurulduğunda sadece korsan oyun satışı yapan bir dağıtımcıydı. Ancak zamanla kendi oyunlarını yapmaya başladı ve dünya çapında büyük bir başarı elde etti.

The Witcher serisi, CDPR'nin önemli bir kilometre taşıdır

Özellikle The Witcher serisi, CDPR'nin önemli bir kilometre taşıdır. Her bir oyunuyla oyuncuları kendine bağlayan bu seri, en son üçüncü oyunun yeni nesil platformlara uyarlanmasıyla tekrar popülerlik kazanmıştı. Şimdi ise bir sonraki oyun için heyecan doruktayken CDPR, beklentileri artıran açıklamalar yapıyor.

Şirketin CEO'larından Michał Nowakowski, yeni The Witcher oyunundan neler beklememiz gerektiği konusunda bilgi verdi. Bir konferans sonrası hissedarların sorularını yanıtlayan Nowakowski, yeni The Witcher oyununun çıkış tarihine ilişkin belirli bir zaman vermenin henüz erken olduğunu belirtti. Ancak, yeni oyunun sadece The Witcher 3'ün güncellenmiş bir versiyonu olmayacağını vurguladı.

Nowakowski'ye göre, yeni The Witcher oyunu, önceki oyunların üzerine inşa edilmiş olsa da benzersiz oynanış elementleri ve mekanikler içerecek. CEO, oyunun önceki serilere kıyasla daha yenilikçi ve zengin bir deneyim sunacağını vurguluyor. Bu açıklamalar, The Witcher hayranlarını heyecanlandırırken, yeni oyunun ne kadar iddialı olacağına dair beklentileri artırıyor.