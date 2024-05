Tüm zamanların en çok satan Nintendo oyunları açıklandı

Nintendo, Switch'te tüm zamanların en çok satan oyunlarını açıkladı.

Nintendo Switch, Türkiye'de belki de pek fazla yer edinmemiş olabilir, ancak dünya genelinde en popüler konsollar arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Bu cihaz, 140 milyon satış rakamıyla PlayStation 4'ün bile önünde en çok satan üçüncü konsol konumunda bulunuyor. DS ise 154 milyon satışla ikinci sırada yer alırken, ilk sırayı ise 159 milyon satışla PlayStation 2 elinde bulunduruyor.

Mario Kart 8 Deluxe zirvede

Nintendo'nun konsollarının bu kadar popüler olması elbette oyunlarının da büyük satış rakamlarına ulaşmasını sağlıyor. Şimdi ise Nintendo Switch platformunda en çok satan oyunlar belirlendi ve listenin zirvesinde pek şaşırtıcı olmayan bir yapım yer alıyor.

Nintendo'nun açıklamalarına göre, tüm zamanların en çok satan Switch oyunu 61,97 milyon satışla Mario Kart 8 Deluxe. Bu yapım, Super Mario serisinin bir parçası olan ve 2017'de piyasaya sürülen bir yarış oyunu. Mario Kart 8 Deluxe, sadece Switch'te değil, tüm Nintendo konsollarında tüm zamanların en çok satan oyunu olma başarısını gösteriyor.

Listenin ikinci sırasında, 45,36 milyon satışla 2020'de piyasaya sürülen yaşam simülatörü Animal Crossing: New Horizons bulunuyor. Ardından, birçok sevilen Nintendo serisini bir araya getiren dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate 34,22 milyon satışla üçüncü sırayı alıyor. Çok sevilen bir diğer Nintendo oyunu olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild ise dördüncü sırada yer alıyor.

Listenin ilk onunda, Nintendo serilerinin egemenliği göze çarpıyor. Super Mario oyunları en çok yer alan oyunlar olurken, Pokemon ve The Legend of Zelda serilerinden de birçok yapıma rastlanıyor.