Türk oyun sektörüne büyük yatırım: Mage Games, 3,5 milyon dolarlık destek alıyor

İzmir merkezli mobil oyun şirketi Mage Games'in aldığı 3,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

Türkiye'nin oyun sektöründeki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Son yıllarda birçok oyun odaklı şirketin küresel arenada adını duyurmasıyla dikkat çeken sektöre bir yenisi daha katılıyor.

3,5 milyon dolarlık yatırım

İzmir merkezli mobil oyun şirketi Mage Games, kurulduğu 2022 yılından bu yana önemli adımlar atarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştı. Şimdi ise Mage Games, 3,5 milyon dolarlık yatırım alarak büyüme hedeflerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yatırım turunun liderliğini ise özel sermaye şirketi Actera üstlenirken, Türkiye'nin önde gelen oyun fonlarından Ludas Ventures da yatırıma katılım sağlıyor.

Mage Games'in kurucusu Murat Baysal, yapılan yatırımın ardından şirketin global arenada öne çıkacak mobil oyunlar geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Baysal, ayrıca rekabetçi PvP (Oyuncu Karşı Oyuncu) oyunlarının yanı sıra geliştirme süreçlerini hızlandıracak bir platform üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Deneyimli bir ekip ve başarılı projelerle yola çıktık. Mage Games olarak, rekabetçi PvP oyunlarının yanı sıra geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen bir platform üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırım turuyla birlikte ekibimizi güçlendirip uzun vadeli hedeflerimize daha hızlı ulaşmayı planlıyoruz."

Mage Games'in aldığı bu önemli yatırım, Türkiye'nin oyun endüstrisindeki potansiyelini bir kez daha ortaya koyması bakımından dikkat çekiyor.