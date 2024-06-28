Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'tan Assassin's Creed serisi hakkında önemli açıklamalar

Assassin's Creed serisinin ikonik oyunları yenilenecek.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir röportajda, popüler oyun serisi Assassin's Creed hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Röportajda öne çıkan başlıca konu, serinin eski oyunlarının yeniden yapımlarının planlandığı haberi oldu. Guillemot, bu yeniden yapımlar sayesinde Ubisoft'un daha önce oluşturduğu dünyaları modernize ederek oyunculara yeniden sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Assassin's Creed oyunları daha düzenli yayınlanacak

Guillemot, Ubisoft'un hedefinin Assassin's Creed oyunlarını daha düzenli aralıklarla çıkarmak olduğunu, ancak her yıl aynı deneyimi sunmaktan kaçınacaklarını söyledi. Şirketin bu stratejisi, her yeni oyunda taze ve farklı deneyimler sunmayı amaçlıyor. Bilindiği üzere, firmanın piyasaya süreceği son Assassin's Creed oyunu Sengoku Jidai dönemi Japonya'sında geçen Assassin's Creed Shadows olacak. Bu oyun, Japon tarihinin önemli bir dönemine odaklanarak oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ubisoft CEO'su, serinin bir sonraki oyunu Assassin's Creed Hexe'nin çok daha farklı bir oyun olacağını belirtti. Kutsal Roma İmparatorluğu'nda cadı avı döneminde geçecek olan bu oyun, serinin hayranlarını Avrupa'ya geri döndürecek. Cadı avı genellikle 14. ve 15. yüzyıllarla ilişkilendirilse de, Almanya'daki derebeyliklerde 17. yüzyılın başlarına kadar devam etmişti. Bu bağlamda Assassin's Creed Hexe, tarihsel derinliği ve farklı atmosferiyle seriye yeni bir soluk getirecek.