Ubisoft yaptı kıyağını! O tarihe kadar Assassin's Creed Syndicate ücretsiz oldu

Ubisoft yaptı kıyağını! O tarihe kadar Assassin's Creed Syndicate ücretsiz oldu
Ubisoft'un ücretsiz oyun kampanyası kapsamında, Assassin's Creed hayranları için müjde: Assassin's Creed Syndicate, 6 Aralık'a kadar ücretsiz olarak sunulacak.

Ubisoft'un ücretsiz oyun kampanyası kapsamında, Assassin's Creed hayranları için müjde: Assassin's Creed Syndicate, kısa bir süreliğine ücretsiz! Ubisoft mağazasında başlatılan bu kampanya, 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Steam'da yüzlerce liraya satılıyordu

Oyun severler, bu tarihe kadar Assassin's Creed Syndicate'in standart sürümünü kütüphanelerine ekledikten sonra süresiz olarak oyunun tadını çıkarabilecekler.

Assassin's Creed Syndicate, Viktorya döneminde Londra'da geçen ve Frye kardeşlerin hikayesini anlatan büyüleyici bir oyundur. Ubisoft Connect üzerinden sunulan bu ücretsiz oyunu oynamak için başlatıcıyı indirebilir ve başlatıcı üzerinden oyunu talep edebilirsiniz. Oyunun boyutu 46GB'dir, bu nedenle yeterli depolama alanınızın olduğundan emin olun ve bu eşsiz maceraya atılın!

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