Ubisoft'un ücretsiz FPS oyunu XDefiant nihayet çıkış tarihini açıkladı

Ubisoft'un uzun süredir merakla beklenen ücretsiz nişancı oyunu XDefiant'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Uzun süredir merakla beklenen ve birçok erteleme yaşayan Ubisoft'un ücretsiz nişancı oyunu XDefiant'ın çıkış tarihi nihayet belli oldu. Tom Clancy’s XDefiant adıyla ilk olarak 2021'de duyurulan oyun, ardından Tom Clancy ibaresi kaldırılarak XDefiant olarak piyasaya sürülecek. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için 21 Mayıs'ta oyuncularla buluşacak.

Tanıdık karakterler bulunacak

XDefiant, Ubisoft'un önde gelen oyun serileri Splinter Cell, Ghost Recon ve The Division'ın ögelerini bir araya getirerek benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyun, bir dizi kapalı beta testinin ardından nihayet tüm oyunculara açık olacak. Geçmişte yaşanan erteleme ve iyileştirme çalışmalarının ardından bu çıkış tarihi belirlendi.

21 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan XDefiant, beş farklı oyun modu, 14 harita, 24 silah ve 44 eklenti ile oyunculara zengin bir içerik sunacak. Ayrıca, oyunun sezon öncesi döneminde oyuna dahil edilecek haritalar ve gruplar da duyuruldu. Bu gruplar arasında Far Cry, Ghost Recon, Splinter Cell, The Division ve Watch Dogs serilerinden tanıdık karakterler bulunacak.

Ubisoft, XDefiant'ın çıkışının ardından üç ayda bir yeni bir sezon başlatmayı planlıyor. Her yeni sezon, oyuna yeni haritalar, silahlar ve grupların eklenmesiyle oyun deneyimini zenginleştirecek. Gelecekte, oyuna dört yeni grup, 12 harita ve 12 silah daha eklenecek, bu da XDefiant'ın sürekli olarak yenilenen ve genişleyen bir yapıya sahip olacağının göstergesi olarak dikkat çekiyor.