Ubisoft'un yeni oyunu XDefiant tarihi bir başarıya imza attı

Ubisoft'un ücretsiz FPS oyunu XDefiant büyük ilgi gördü.

Ubisoft'un merakla beklenen yeni ücretsiz FPS oyunu XDefiant, daha piyasaya sürülür sürülmez büyük bir ilgiyle karşılaştı. Oyun, lansmanından sadece 2,5 saat sonra 1 milyon benzersiz oyuncuya ulaşarak Ubisoft tarihinde bir ilke imza attı. Bu olağanüstü başarı, Ubisoft'un en hızlı büyüyen oyunu olma unvanını XDefiant'a kazandırdı.

Oyun dünyasında yeni bir rekor

XDefiant, piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 2,5 saat içinde 1 milyon benzersiz oyuncuya ulaştı. Bu hızlı yükseliş, sunucularda yoğunluk yaşanmasına neden oldu, ancak geliştirici ekip 8-10 saat içerisinde bu sorunları çözüme kavuşturdu.

XDefiant sadece 2,5 saatte 1 milyon oyuncuya ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda 48 saat içinde tüm platformlarda 3 milyondan fazla benzersiz oyuncuya ve yaklaşık 300.000 eşzamanlı oyuncuya ev sahipliği yaptı. Bu, Ubisoft için tarihi bir dönüm noktası oldu ve oyunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Bu başarının büyüklüğünü anlamak için benzer bir örnek vermek gerekirse, Respawn Entertainment'ın 2019'da piyasaya sürdüğü Apex Legends, lansmanından sonraki ilk 8 saatte 1 milyon benzersiz oyuncuya ulaşmış ve 24 saat içinde 2.5 milyon oyuncuya erişmişti. XDefiant'ın başarısı, bu rekorları bile geride bırakarak oyun dünyasında dikkatleri üzerine çekti.