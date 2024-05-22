Ubisoft'un yıllardır beklenen FPS oyunu XDefiant çıkış yaptı ancak beklendiği gibi olmadı

Ubisoft'un birkaç kez ertelediği Call of Duty rakibi FPS oyunu XDefiant, çıkar çıkmaz sorunlar yaşandı.

Ubisoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve birkaç kez ertelenen FPS oyunu XDefiant, nihayet dün itibarıyla oyunseverlerle buluştu. Call of Duty'e rakip olarak tasarlanan çok oyunculu arena nişancısı XDefiant, beklentileri karşılamakta zorluk yaşadı ve çıkışının hemen ardından ciddi sunucu sorunlarıyla gündeme geldi.

Sunucu sorunları oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı

XDefiant, dün akşam Türkiye saatiyle 20.00'de resmi olarak çıkış yaptı. Ancak oyunun lansmanı, oyuncuların sunuculara erişim konusunda yaşadığı ciddi problemlerle gölgelendi. Birçok oyuncu, oyunu başlatmak ve sunuculara bağlanmakta zorluk çektiğini belirtti.

Oyuncuların karşılaştığı sorunlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncular, uzun kuyruklarda beklemek, eşleşme hataları ve sunuculara erişememe gibi problemler yaşadıklarını paylaştı. Ubisoft, sorunların farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığını duyurdu. XDefiant'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, eşleştirme ve sunucu sorunlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Oyunun yapımcısı Mark Rubin de benzer bir açıklama yaparak oyunculara sabırları için teşekkür etti.

İyileştirmeler yapıldı ancak sorunlar devam edebilir

Ubisoft, birkaç saatlik çalışmanın ardından bazı iyileştirmeler yapıldığını ve sorunların büyük ölçüde giderildiğini bildirdi. Ancak sorunların tamamen çözüme kavuşup kavuşmadığı konusunda net bir bilgi verilmedi. Bu da bazı oyuncuların hala problemlerle karşılaşabileceği anlamına geliyor.